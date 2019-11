Allertati i carabinieri, è accaduto in via Ferri. Prosegue, purtroppo, il fenomeno in Riviera, in particolare a Grottammare e Porto d’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Criminalità in azione a San Benedetto alle prime ore del 19 novembre.

Nel quartiere San Filippo Neri furto in via Ferri. È sparita un’auto.

Allertati i carabinieri. La macchina rubata è una Lancia Y10.

Purtroppo prosegue il fenomeno in Riviera dei furti delle auto: a Grottammare e Porto d’Ascoli in particolare probabilmente per la vicinanza ai caselli autostradali che garantiscono una fuga rapida dei malviventi.

Ma nel quartiere San Filippo Neri, nell’ultimo periodo, stanno accadendo episodi che non danno tranquillità ai residenti come lo scippo in via Ferri del 13 novembre e il furto in una casa di via Zanella ieri 18 novembre.

Qui i nostri articoli

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.