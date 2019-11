NOTARESCO – Meglio della Juventus, dell’Inter, ma anche di tutte le formazioni che primeggiano nei vari tornei professionistici di calcio.

È il Notaresco che con il successo di ieri in casa per 2-0 con il Cattolica San Marino, ha ottenuto l’undicesima vittoria di fila in stagione. Dopo aver perso nella giornata d’esordio per 5-3 a domicilio con il Vastogirardi, la squadra del tecnico Vagnoni ha sempre vinto, arrivando in testa alla classifica in perfetta solitudine.

Nessuno dalla serie A ai nove gironi della serie D ha fatto meglio in questa stagione. Il Palermo si è fermato a dieci due domeniche fa con la sconfitta casalinga con il Savoia. Il Notaresco è da due anni una splendida realtà calcistica e rappresenta un paese di 6.600 abitanti. È nato dalle ceneri del San Nicolò Teramo che dopo la mancata fusione con la Virtus Teramo nel 2018, decise di chiedere ospitalità proprio a Notaresco. Artefice del miracolo rossoblù è il presidente Salvatore Di Giovanni, imprenditore nel settore delle concessionarie auto.

