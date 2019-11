La nave salperà da Napoli lunedì 25 novembre per fare rientro nella città partenopea il 2 dicembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un prestigioso appuntamento attende i Vizi e Virtù, la famosissima Vasco Tribute Band.

Costa Crociere il colosso italiano dei viaggi in mare, ha infatti ingaggiato il “Capitano” Fabrizio Panichi e i suoi per due concerti che si terranno sulla nave Costa Magica nel corso della crociera che salperà da Napoli lunedì 25 novembre per fare rientro nella città partenopea il 2 dicembre.

Sarà una settimana importantissima per la band picena, visto che oltre a Fabrizio “Jafar” Panichi, Mirco Cerioni “Il Comandante” (che vanta anche un’impressionante somiglianza con il rocker di Zocca), al bassista Marco “Il Ciabba” Ciabattoni, al chitarrista Andrea “La Bestia” Faraotti, a Roberto Capecci (tastiere e synth), a Riccardo Capecci (chitarrista che ha preso parte alla tournèe di Achille Lauro), si esibiranno sul palco della Costa Magica anche il chitarrista che accompagna Vasco nei concerti Andrea Braido, oltre al sax di Andrea Innesto, meglio conosciuto come “Cucchia”.

La band è l’orgoglio marchigiano della musica,riempiendo tutti i luoghi in cui si esibisce e annovera due musicisti di San Benedetto, uno di Ascoli, uno di Castel di Lama, uno di Cupra Marittima e uno di Jesi. La crociera sul Mediterraneo toccherà anche Valencia, Barcellona, Marsiglia e Savona e sarà allietata dai concerti dei Vizi e Virtù.

“Vogliamo ringraziare per questa bellissima opportunità – hanno dichiarato i componenti, unitamente al loro manager Enzo “Don King” – l’agenzia Nigno Viaggi di Tortoreto con i titolari Sabrina e Andrea e la Costa Crociere, i cui rappresentanti ebbero l’occasione di ascoltarci in un concerto in Abruzzo”.

