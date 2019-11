TORTORETO – Le spiagge di Tortoreto Lido e Alba Adriatica hanno ospitato il Colmic Day Surfcasting 2019, gara di pesca sportiva che per la prima svolta si è svolta nelle acque del mare Adriatico.

L’evento, che ha avuto un’ottima riuscita, certificata anche dalla soddisfazione del direttore commerciale di Colmic Spa Gianluca Meniconi: “Non riesco a togliermi dalla testa quella enorme macchia blu seduta intorno al mio tavolo – ha scritto in una nota, alludendo al colore delle divise – Romagna, Friuli, Lazio, Puglia, Toscana, Basilicata, Marche, Abruzzo, Campania, Romagna. Da tutta Italia, macinando chilometri per stare tutti insieme malgrado le previsioni meteorologiche annunciavano da giorni brutto tempo”, è stato organizzato da Luigi Legname di Alba Pesca e da Zefferino Guidi dell’Apsd San Benedetto, coadiuvati dai tesserati per la società sambenedettese.

“Vorremmo ringraziare la Colmic Spa – hanno detto i due – e in particolare il patron Andrea Collini, il direttore commerciale Gianluca Meniconi, il responsabile delle sponsorizzazioni Jacopo Falsini, il rappresentante di zona Pery Stalsky, Tommaso Polidoro e Massimiliano Camilli che ci hanno dato la possibilità di organizzare l’evento per la prima volta in Adriatico, proprio qui in Abruzzo. Vorrei ringraziare tutti i concorrenti che hanno percorso centinaia di chilometri per partecipare all’evento nonostante le previsioni meteo disastrose”.

La vittoria è andata a Fabio Russo e Giuseppe Tuccillo della Lega Navale Italiana di Pozzuoli, che hanno preceduto le coppie composte da Fabrizio Benefico e Daniele Brunone e da Gianluca Esposito e Zefferino Guidi. Hanno preso parte alla competizione griffata Colmic i tedeschi del Club Hamburger Meersangler Verband poi All Fish, Baracca Lugo Surf, Circolo Nautico Blu Conero Surfcasting, Fisherman, Fishing Club Cm, Grecale Asd, Fishing Team Ortona, Lega Navale Italiana Cupra Marittima, Mondialsport, New Team, Punto Pesca, Sassi Casting Matera, Sparus Aurata Asd, Tecnolenza Adriatica, Teramo Spinning As, Friuli Surf Casting Club, Team Colmic Germania, Latina Casting Club, Team Blue Marlin, Lega Navale Italiana Pozzuoli, Club Pesca Cervia, All Sport Fishing, Team Kinetic Sea, Apsd San Benedetto, Riviera Fishing Club, Saline Blu, Pm Adriatico.

Hanno collaborato i prostaff Lorenzo Secchiaroli e Gianluca Esposito, il giudice di gara Fiorenzo Berti, il tecnico audio Danilo, la troupe di Italian Fishing Tv, i comuni di Tortoreto ed Alba Adriatica (con Ivan Lazzarini), la Capitaneria di Porto, l’Hotel Villa Elena di Giuseppe Vagnozzi, magnifica struttura di Tortoreto che ha ospitato l’evento, la Fipsas Abruzzo (con il suo presidente Carlo Paolini), la Fipsas Teramo (presieduta da Renato D’Alessio) e tutti gli ispettori di sponda. Per la Fondazione Giorgino Forever erano presenti i genitori del giovane pescatore tarantino Giorgio, presente lo scorso anno ma poi deceduto.

