GROTTAMMARE – Iniziativa social da parte dell’ associazione Lido degli Aranci di Grottammare.

A seguito delle numerose richieste giunte in sede si è deciso di pubblicare un video celebrativo per la recente edizione della kermesse “Lle Grotte’s Talent 2019”, manifestazione dedicata al talento artistico cittadino.

Una regia e produzione eseguita dal presidente Alessandro Ciarrocchi, che ha realizzato e montato le migliori riprese dello show dello scorso 12 ottobre al Teatro delle Energie.

“Ho cercato di armonizzare con l’ausilio del linguaggio audiovisivo la serata, ricca di spunti e storie di persone.” – dichiara il Ciarrocchi. Dal 2013, guida la storica realtà culturale grottammarese, da sempre motore vivace ed instancabile della cultura cittadina.

“Uno spettacolo tra i più riusciti ed apprezzati di sempre” aggiungono Valter Assenti, Floriano Tavoletti e Giuseppe Cameli.

“L’ Idea nacque così per caso, nell’ estate del 2015. Volevamo portare in scena una novità per l’ autunno: il format del talent ed il risalto ai numerosi talenti nascosti del nostro territorio ci apparve immediatamente una scommessa su cui puntare. Siamo soddisfatti di aver tagliato il traguardo del primo lustro e di ricevere già continue segnalazioni di possibili candidati per l‘edizione 2020” ribadiscono i due.

L’ associazione della perla dell’adriatico è in questi giorni al lavoro per la programmazione del prossimo anno, che si preannuncia già ricca di novità e conferme.

Il video dello spettacolo è fruibile, appunto su YouTube.

