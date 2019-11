MARINA DI ALTIDONA – Incidente in autostrada nel pomeriggio del 17 novembre.

Sull’A14, direzione nord all’altezza di Marina di Altidona, tamponamento fra due mezzi, coinvolte una Jeep e una Delta.

Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e in ausilio i pompieri: quattro feriti.

Disagi alla circolazione, sul luogo anche la Polizia Autostradale per la gestione della circolazione e i rilievi.

