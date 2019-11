BLZANO – Francesco Rapisarda commenta la sconfitta di Bolzano: “Il Sudtirol è partito bene ma noi ci abbiamo messo del nostro. Sapevamo che sarebbe stato un campo difficile ma nel primo tempo abbiamo davvero fatto male. Poi dopo i loro gol era difficile impostare e creare qualcosa: anche i loro gol non sono nati da particolari meriti ma dai nostri errori. Il mister si prende le colpe? Noi dovevamo essere più furbi e capire che in quel campo non potevamo giocare in quel modo, il mister non ci poteva fare molto”.

