BOLZANO – Paolo Montero commenta la pesante sconfitta di Bolzano: “Sono stato sorpreso dal campo, non me lo aspettavo così ma non dobbiamo togliere i meriti all’avversario. Adesso torniamo a casa tristi e io mi prendo le responsabilità di tattica e strategia di questa partita. Volevo il rinvio? No, noi vogliamo giocare. Fusco me l’ha chiesto stamattina ma io ho detto che avremmo giocato in ogni caso ma è chiaro che per il modo di giocare che abbiamo il campo ci ha penalizzati, perché siamo una squadra leggera e dinamica, abbiamo posesso palla. Oggi abbiamo sbagliato, non dovevamo partire da dietro col possesso palla, pensavo che il campo tenesse un po’ di più: tornando indietro palla lunga e pedalare”.

