Sudtirol-Samb | Stadio Druso 17-11-2019 h.15 | 15^ giornata Girone B

Formazioni:

Sudtirol (4-3-1-2): Cucchietti; Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto(89′ Davi), Morosini (77′ Trovade); Casiraghi(89’Gabrieli); Turchetta, Mazzocchi(77′ Romero) A disp.: Taliento, Grbic, Gabrieli, Davì, Berardocco, Rover, Alari, Trovade, Romero, Toci. Allenatore: Stefano Vecchi

Sambenedettese (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Miceli(50′ Carillo), Di Pasquale(50′ Biondi), Gemignani (86′ Trillò); Gelonese(72′ Rocchi), Angiulli, Frediani; Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo (72′ Orlando). A disp.: Raccichini, Fusco, Biondi, Trillò, Piredda, Carillo, Rocchi, Orlando, Brunetti, Panaioli, Garofalo. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce. Assistenti: Massara (Reggio Calabria) e Terenzio(Cosenza)

Note: 100 tifosi da San Benedetto. Campo in pessime condizioni, in queste ore ha nevicato a Bolzano e ci sono pozzanghere visibili sul manto di gioco.

Risultato: 3-0

Marcatori: 10′ Casiraghi (ST), 12′ Mazzocchi (ST), 26′ rig. Morosini (ST)

All’81’ Romero fallisce un calcio di rigore

Ammoniti: Miceli (S), Morosini (ST), Di Pasquale (S), Di Massimo (S), Gelonese (S), Ierardi (ST). Trillò (S)

Espulsi:

Angoli: 5-5

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Primo angolo per il Sudtirol: traiettoria velenosa di Morosini che Mazzochi prova a deviare: palla alta.

4′ Discesa a sinistra di Casiraghi, palla in area per Turchetta ma arriva prima Miceli che spazza.

6′ Gran discesa di Di Pasquale che serve Di Massimo, palla larga per Volpicelli che converge e calcia: palla forte ma smorzata che finisce fra le braccia di Cucchietti.

8′ Partita vivacissima, capovilgimenti continui: Di Massimo prende palla, converge e tira col destro: alto.

10′ Miceli perde palla, Turchetta ne approfitta e legge l’inserimento di Casiraghi che entra in area e batte Santurro col piatto destro. SUDTIROL IN VANTAGGIO: 1-0

12′ ANCORA UN GOL DEI PADRONI DI CASA. Palla lunghissima in area, Tait anticipa Di Pasquale e fa la torre in mezzo dove Mazzocchi è liberissimo e insacca per il 2-0 col destro.

17′ Ancora brividi per la Samb, Morosini affonda in area e mette dietro a rimorchio, chiude Miceli stavolta.

24′ Ancora Morosini pericoloso da lontano: palla velenosa su punizione che Santurro mette in angolo.

25′ Rigore per il Sudtirol. Cross in mezzo di Casiraghi, Turchetta clacia e l’arbitro vede un braccio di Di Pasquale: rigore e giallo per il difensore.

26′ GOL DEL SUDTIROL. Parte Morosini dagli 11 metri, Santurro quasi ci arriva ma il pallone è angolatissimo: incredibile 3-0 in meno di mezz’ora.

36′ Di Massimo si becca il giallo per aver bloccato la ripartenza dei padroni di casa dopo essere stato fermato da Ierardi.

45′ + 1 Finisce il primo tempo. Samb sotto di tre gol al Druso.

SECONDO TEMPO

46′ Ricomincia la partita, nessun cambio né nella Samb, né nel Sudtirol.

47′ Turchetta parte in contropiede, fermato in arra, angolo, il quarto per i padroni di casa.

50′ Mossa a sorpresa di Montero che cambia i centrali: fuori Miceli e Di Pasquale dentro Biodi e Carillo.

56′ Gelonese si becca il giallo: lui come Di Pasquale era diffidato, entrambi saltano la prossima in casa contro la Feralpisalò.

60′ Tiro di Angiulli da fuori, un difensore del Sudtirol tocca con la mano in area: protestano i rossoblu ma per l’arbitro non c’è niente.

61′ Volpicelli in verticale per Cernigoi che calcia subito: respinge Cucchietti.

65′ Cernigoi aggancia bene in area e pesca l’inserimento in area di Rapisarda chiuso all’ultimo istante da Vinetot. Prova a scuotersi la Samb.

69′ Morosini segna il 4-0 direttamente da punizione molto angolata dalla sinistra ma l’arbitro ferma tutto, gol annullato forse per un fuorigioco di un calciatore davanti a Santurro.

70′ Cernigoi riceve in area, palla indietro per Frediani che calcia centrale.

72′ Montero cambia ancora: Dentro Orlando e Rocchi per Di Massimo e Gelonese.

77′ Dentro Romero e Trovade nei padroni di casa, fuori Morosini e Mazzocchi.

80′ Carillo travolge Romero in area. Calcio di rigore.

81′ Parte lo stesso Romero che calcia fuori.

86′ Ultimo cambio Samb. Entra Trillò al posto di Gemignani.

89′ Fuori Casiraghi per Gabrieli e fuori Gatto per Davi nel Sudtirol.

90′ De Santis concede 4 minuti di recupero.

90′ + 2 Trillò scalcia Ierardi a terra e si becca il giallo.

90′ + 4 Non succede più nulla e la Samb porta a casa la peggior sconfitta del campionato che fa il paio a livello di risultato con quella casalinga contro il Vicenza ma stavolta si è vista una Samb davvero pessima anche nella prestazione.

