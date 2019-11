SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime ore del 17 novembre le Forze dell’Ordine sono intervenute in Riviera in una vera e propria “mission” contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Qui il precedente articolo

Carabinieri e finanzieri in via San Martino, anche tramite unità cinofile, sono entrati in un bar, il Ginger Bar, per controllare e identificare varie persone all’interno.

Un blitz che ha richiamato un gran numero di ragazzi e ragazze che, data l’ora, era nei locali vicini a godersi il sabato sera. Infatti, foto e video dell’operazione sono stati diffusi anche nei Social. Alcuni giovani sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Sarebbero scattati un paio di denunce e varie segnalazioni come assuntori alla Prefettura.

Gli interventi dei militari sarebbero stati necessari dopo che in centro era stato segnalato uno spaccio di hashish e cocaina che imperversava da un po’ di tempo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.