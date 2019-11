MONTEPRANDONE – Il maltempo, nel pomeriggio del 16 novembre, non ha spento gli animi di festa in una comunità del Piceno.

“Natale al Centopercento”, edizione 2019,è stato inaugurato il 16 novembre con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza dell’Unità a Centobuchi insieme al Mercatino delle Botteghe del Paese e dei prodotti tipici.

La pioggia non ha fermato la cerimonia dove erano presenti il sindaco Sergio Loggi, altri membri della giunta comunale, gli esponenti dell’associazione “Centopercento” e di coloro che hanno contribuito alla kermesse.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è pronta con 300mq di puro divertimento con insegnanti pronti ad aiutare coloro che non sanno pattinare. Per i più piccini che inforcano i pattini per la prima volta ci sono degli amici che li aspettano: i pinguini guida che li sosterranno nelle loro pattinate.

Aperture:

Dal 16 novembre al 21 dicembre dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19 domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Aperture straordinarie: martedì 24 e 31 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Mercoledì 25 dicembre e 1° gennaio, dalle 15 alle 19.

Lunedì 30 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 24.

Per quanto riguarda il Mercatino sono 18 casette, più una casetta per la pesca solidale raccolte tutte nella stessa piazza, pronte ad accogliere i visitatori in un’atmosfera unica, illuminate da luci ed addobbi natalizi per offrire tantissime idee regalo con oggetti d’artigianato locale e prodotti tipici a km zero.

Aperture:

Tutti i sabato, dalle 15:30 alle 20.

Tutte le domeniche, fino al 22 dicembre dalle 10 alle 20; domenica 29 novembre e domenica 5 gennaio, dalle 15:30 alle 20.

Aperture straordinarie: lunedì 23 dicembre, giovedì 26 dicembre, lunedì 6 gennaio, dalle 15:30 alle 20.

Martedì 24 dicembre, dalle 15:30 alle 17.

Lunedì 30 dicembre, dalle 15:30 alle 24.

Chiuso il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno (1° gennaio).

