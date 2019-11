SAN BENEDETTO DE TRONTO – L’evento si tiene il 27 novembre, presso i locali di Accademia Chefs, al Palariviera – in via Aldo Moro 3 a Porto D’Ascoli, dalle ore 14 alle ore 18.

Masterclass con Igles Corelli consiste in un pomeriggio di alta formazione professionale nato sotto l’egida di Orlandi Passion, per il ciclo di iniziative “Un mare di vita in un caffè e nel cibo”, in collaborazione con il Pastificio Latini e la Scuola di Alta Cucina Accademia Chefs.

È stata la passione di Orlandi Passion a gettare le basi perché tutto questo fosse possibile. Dall’incontro di innovazione e tradizione Mauro Cipolla ha coniato il termine “tradinnovation”, un neologismo che si presta come perfetto trait d’union dell’intero evento e di tutti i suoi attori. Il caffè diventa così un ingrediente fondamentale capace si esaltare le potenzialità di un piatto, intersecando tra loro gusto, creatività e salute.

Studenti dell’Accademia e professionisti del mondo della ristorazione si riuniscono per godere della grande esperienza dello Chef pluristellato Igles Corelli, che terrà una lectio magistralis sul concetto di cucina circolare, presentando 2 ricette pensate in esclusiva per l’occasione. Un ulteriore contributo al pomeriggio sarà offerto dagli interventi di Carlo Latini (fondatore del Pastificio Latini) e Mauro Cipolla (Fondatore di Orlandi Passion – Happy life style) che approfondiranno tematiche relative al rispetto della materia prima nella produzione artigianale di alta qualità.

A seguito della Masterclass, alla quale è possibile partecipare a titolo completamente gratuito, l’incontro con la cucina di Igles Corelli prosegue a Grottammare presso il Ristorante Attico sul Mare di Simone Marconi, con una “Cena Sotto le Stelle” condotta a quattro mani da Corelli e Tommaso Melzi (Chef Resident del Ristorante Attico sul Mare).

Per info e prenotazioni “Masterclass con Igles Corelli”: 329 62 91 069 (Segreteria Didattica Accademia Chefs);

Contatti Accademia Chefs (Scuola di cucina accreditata dalla Regione Marche. Rilascia titoli riconosciuti in Italia e all’estero ai sensi della L. 845/78.)

Tel: 329 62 91 069;

Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 3, C/OPalariviera San Benedetto del Tronto; Link alla pg. web: https://www.accademiachefs.it ;

E-mail: accademiachefs@gmail.com

