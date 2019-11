I rossoblu, dopo aver ritrovato la via del successo davanti ai propri tifosi, cercano la vittoria in trasferta, che manca dalla gara contro il Cesena. Gli altoatesini nelle ultime 10 partite hanno vinto 8 volte e perso una soltanto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb, affronterà domenica allo stadio Comunale Druso di Bolzano, la seconda forza del campionato, nella sfida valida per la quindicesima giornata di serie C girone B. I biancorossi, con 29 punti, sono ad una sola lunghezza dalla capolista Vicenza. Per la pattuglia rossoblu, si tratta di una delle trasferte più impegnative non solo per la caratura dell’avversario, ma anche per la distanza chilometrica e per la differenza climatica rispetto alla Riviera.

Gli altoatesini hanno perso solo una delle ultime dieci gare, ottenendo ben otto successi. Il più importante ai fini della classifica, è stato quello conquistato contro il Padova, diretta concorrente per le zone nobili. I ragazzi di mister Stefano Vecchi, tecnico del Sudtirol, hanno infatti espugnato lo stadio Euganeo, battendo di misura i padroni di casa e superandoli in classifica generale, in virtù della vittoria nello scontro diretto.

Il Sudtirol, vanta il miglior attacco del campionato a pari merito con la Virtus Verona, con 23 reti, sette delle quali messe a segno dal centrocampista classe ’91 Tommaso Morosini. Da tenere d’occhio anche l’attaccante centrale Simone Mazzocchi classe ’98, cresciuto a Zingonia centro sportivo delle giovanili dell’Atalanta ed autore fino ad ora, di 6 centri. Nella parte centrale del terreno di gioco, gli uomini di mister Montero, dovranno fare attenzione a Casiraghi e Luca Berardocco, regista basso che in passato vestì la maglia rossoblu segnando 2 gol in 20 presenze, mentre l’esterno destro, Mirco Petrella, potrà far valere la propria velocità nelle ripartenze. Non saranno della partita gli infortunati Hannes Fink e Marco Crocchianti, in attesa di riprendere gli allenamenti con i compagni presso il centro sportivo Fcs Center.

Fattore importante sarà quello climatico, con il freddo e la pioggia, che rischiano di condizionare il match. Nel corso della passata stagione, la Samb uscì sconfitta dallo stadio Comunale Druso di Bolzano, sia in campionato col risultato di 2-1, che in occasione del primo turno in gara unica dei Play Off del girone B di serie C, interrompendo la corsa verso la serie cadetta. Sulla panchina rossoblu c’era mister Giuseppe Magi, mentre su quella biancorossa sedeva Paolo Zanetti, attuale tecnico dell’Ascoli.

Si profila dunque una trasferta che sottoporrà la Samb ad clima rigido e ad un esame importante in vista del proseguo del campionato.

QUOTE SCOMMESSE Nel primo mattino di sabato 16 novembre gli scommettitori danno per favorita la vittoria del Sudtirol come risultato più probabile. Di seguito le quote di alcune agenzie: Sport.it: 1 a 1,90 – x a 3,15 – 2 a 3,50. Bet365: 1 a 1,73 – x a 3,30 – 2 a 4,33. Betfair: 1 a 1,80 – x a 3,30 – 2 a 4. Unibet: 1 a 1,90 – x a 3,25 – 2 a 3,60.

PREVISIONI METEO. Le previsioni dell’Aeronautica Militare danno pioggia su Bolzano a partire dal pomeriggio odierno, per proseguire fino alle prime ore del pomeriggio di domenica 17 novembre, quando avrà inizio l’incontro. La temperatura oscillerà da 2 gradi di minima ai 3-4 gradi previsti nel pomeriggio.

