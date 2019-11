ALBA ADRIATICA – Appuntamento sportivo nei prossimi giorni.

L’azienda Colmic Italia spa, in collaborazione con Alba Pesca di Luigi Legname, in via D’Annunzio 29/31 a Martinsicuro e dell’Apsd San Benedetto del presidente Zefferino Guidi, nell’ambito del Colmic Day, organizza sabato 16 novembre un’appassionante gara di Surfcasting che avrà luogo sulle spiagge di Tortoreto Lido e Alba Adriatica. L’iscrizione è gratuita e potranno prendere parte alla competizione solo gli agonisti che utilizzano attrezzatura Colmic.

Alle ore 13.30 i partecipanti si raduneranno all’Hotel Villa Elena di Tortoreto Lido e, dopo il sorteggio delle postazioni, alle ore 15.30 inizierà la gara (con regolamento Catch and release, quindi con la preda che dopo la misurazione verrà rigettata in mare) che si concluderà alle ore 19.30. Nel corso della cena di gara, sempre presso l’Hotel Villa Elena, si procederà alla premiazione dei vincitori, che riceveranno materiale dell’azienda Colmic. La gara verrà ripresa dalle telecamere di Italian Fishing Tv, che successivamente trasmetterà un ampio servizio.

