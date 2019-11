SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale e culturale in Riviera.

Evento speciale all’interno del Festival Libero Bizzarri, Expo del Documentario. Venerdì 15 novembre, alle ore 16, sarà proiettato in Palazzina Azzurra il documentario “Woodstock – Tre giorni di pace amore e musica”. (1970, 184’)

Si tratta di un documentario americano che racconta l’omonimo Festival tenutosi a Bethel nell’agosto del 1969. “Entertainment Weekly” lo definì il punto di riferimento per i film sui concerti e uno dei più interessanti documentari mai girati. Il film fu montato da (tra gli altri) Martin Scorsese e Thelma Schoonmaker.

Cast: Richie Havens, Joan Baez, The Who, ShaNa-Na, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Arlo Guthrie, Crosby, Stills & Nash, Ten Years After, John Sebastian, Santana, Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix, Canned Heat, Jefferson Airplane, Janis Joplin.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.