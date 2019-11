Un “dente” alto un metro e mezzo a nord del Tesino, con porzioni di terreno portate via dalla forza delle onde e lo spazio riservato a panchine e giochi per bambini interdetto al pubblico a causa della situazione pericolosa che si è creata

GROTTAMMARE – Dopo la forte mareggiata che ha investito tutto l’Adriatico, Grottammare fa la conta dei danni. L’acqua marina ha lambito e in alcuni casi raggiunto gli stabilimenti balneari ma la situazione più complicata si ha in quelle aree che non sono protette dalle bandiere frangiflutto. In particolar modo la zona a nord della foce del fiume Tesino, la frequentata balconata sul mare, e nel tratto prossimo a Cupra, dove si sviluppa la pista ciclabile.

Se appunto la pista ciclabile al momento è interdetta al transito, la situazione forse più compromessa, come testimonia la nostra fotogallery e il video allegato, riguarda l’area a nord del Tesino, riqualificata pochi anni fa e diventata una frequentatissima balconata sull’Adriatico.

Il dente che si è formato è alto un metro e mezzo e l’erosione marina è tutt’ora in atto, tanto che sono visibili porzioni di terreno e prato cadute poche ore fa. La zona è stata transennata, a rischio alcune panchine e giochi per bambini.

