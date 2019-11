GROTTAMMARE – Si è conclusa positivamente la fase di verifica per il mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001. La visita ispettiva, svolta dall’ente certificatore QA International ltd, svoltasi nei giorni scorsi, ha attestato nuovamente la qualità che valorizza il comune di Grottammare dal 2011.

L’accertamento si è basato sulla valutazione di una serie di buone pratiche che il comune mette in campo quotidianamente, sia sul rispetto di alcuni aspetti legali. In particolare, l’attenzione è stata posta sulle iniziative promosse per la sensibilizzazione verso l’ambiente e le sue componenti, sull’aumento della raccolta differenziata (dal 66,2% al 66,5%, confrontando il periodo settembre 2018-settembre 2019), sull’incremento del risparmio energetico della pubblica illuminazione (con piani di conversione alle nuove tecnologie), miglioramento della qualità e aumento della sicurezza degli spazi verdi fruibili (regolamenti e telecamere di contesto), risparmio idrico (ordinanza per l’uso consapevole dell’acqua e campagne di sensibilizzazione nelle scuole), incremento degli acquisti verdi (con il 44% dei servizi comunali interessati) e riduzione di gran parte degli impatti negativi sull’ambiente (progetto ABC di Grottammare, rivolto agli esercizi commerciali e ricettivi), ordinanza per la riduzione delle emissioni PM10), sulle certificazioni di prevenzione incendi per le strutture previste dalla normativa.

Da anni, l’amministrazione comunale di Grottammare considera la salvaguardia ambientale del territorio uno dei propri impegni prioritari, attuando politiche finalizzate al miglioramento continuo delle proprie performance e minimizzando il più possibile ogni impatto negativo sull’ambiente. L’assessore alla Sostenibilità ambientale, Alessandra Biocca, esprime pertanto: “grande soddisfazione, frutto di un lavoro di squadra volto ogni anno al miglioramento delle performance ambientali e a garantire efficienza, qualità e sicurezza ai cittadini. Da sempre l’Amministrazione presta molta attenzione alla sostenibilità, è una sfida che il nostro Comune porta avanti con la diffusione e la sensibilizzazione di una cultura ambientale nella città per offrire un futuro al tessuto sociale ed economico”.

La certificazione ISO 14001 è l’ attestazione che sottolinea l’impegno di un’organizzazione per il rispetto dell’ambiente. Tale impegno viene assunto volontariamente e comporta l’assoggettamento alle indagini periodiche di un ente certificatore che valuta le procedure contenute nel Sistema di gestione ambientale, quel piano cioè con cui il Comune identifica le attività che possono interagire con l’ambiente, le tiene sotto monitoraggio e ne programma il miglioramento continuo.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.