Affacciato sulla Salaria, sorgerebbe in pratica nel terreno attiguo a quello proposto finora dal Comune in alternativa a Pagliare ma per pochi metri rientrerebbe nei confini della città e non in quelli di Monteprandone. Viale De Gasperi acquisirà l’idea nelle prossime settimane

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo ospedale di Primo Livello, spunta una terza area con tanto di progetto abbozzato in alternativa a Pagliare.

Se infatti finora la posizione del Comune di San Benedetto era quella di preferire il terreno di Monteprandone (via Scopa) mentre il Movimento 5 Stelle aveva lanciato l’idea di un’altra area a Fosso dei Galli in contrada San Donato in una zona collinare, adesso spunta una terza via, quella che suggeriscono i quartieri di San Benedetto che si sono avvalsi anche della consulenza dell’architetto Gino Micozzi.

E c’è anche un progetto abbozzato (vedi la FOTO) per un ospedale che sorgerebbe praticamente nel terreno attiguo a quello di Monteprandone, affacciato sulla via Salaria (Strada Statale 4 nella mappa), ma per pochi metri nei confini del Comune di San Benedetto. Viale De Gasperi, nelle prossime settimane dovrebbe acquisire ufficialmente l’idea nel corso di una nuova riunione della commissione Sanità.

