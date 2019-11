SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una variazione di bilancio di 15 mila euro per consentire di installare le luminarie natalizie nel centro di San Benedetto e a Porto d’Ascoli. Lo ha deciso la giunta Piunti lo scorso 12 novembre. Nella delibera di giunta numero 200 si legge che “in data 31 ottobre il direttore del Servizio Aree Verdi, Parchi Urbani e Qualità Urbana ha chiesto di stanziare 10 mila euro per il progetto di installazione di abeti/luminarie per le festività natalizie”, mentre il dirigente “del Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive il 6 novembre comunicava la necessità di euro 5 mila per le iniziative natalizie a Porto d’Ascoli“.

La spesa sarà finanziata con i risparmi a titolo di interesse sui mutui contratti, derivanti dall’andamento favorevole dell’Euribor a 6

mesi.

