MONTEPRANDONE – Conto alla rovescia per la festa più amata da grandi e piccini. Monteprandone, insieme a Centobuchi, si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per “Natale al Centopercento”.

Dal 16 novembre al 6 gennaio numerose iniziative di vario genere.

Oggi, 13 novembre, si è svolta la conferenza di presentazione al Centro Giovarti di Centobuchi.

Di seguito il programma 2019/2020 di tutte le iniziative, buona lettura e felici feste

Dal 16 novembre al 6 gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza dell’Unità a Centobuchi

Inaugurazione sabato 16 novembre ore 15:30

La Pista di pattinaggio sul ghiaccio con 300mq di puro divertimento con insegnanti pronti ad aiutare coloro che non sanno pattinare. Per i più piccini che inforcano i pattini per la prima volta ci sono degli amici che li aspettano: i pinguini guida che li sosterranno nelle loro pattinate.

Aperture:

Dal 16 novembre al 21 dicembre

dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19

domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20

Dal 22 dicembre al 6 gennaio

Tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20

Aperture straordinarie:

Martedì 24 e 31 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Mercoledì 25 dicembre e 1° gennaio, dalle 15 alle 19

Lunedì 30 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 24.

Dal 16 novembre al 6 gennaio

Mercatino delle Botteghe del Paese e dei Prodotti tipici, in piazza dell’Unità Centobuchi

Inaugurazione sabato 16 novembre ore 15:30

Sono 18 casette, più una casetta per la pesca solidale raccolte tutte nella stessa piazza, pronte ad accogliere i visitatori in un’atmosfera unica, illuminate da luci ed addobbi natalizi per offrire tantissime idee regalo con oggetti d’artigianato locale e prodotti tipici a km zero.

Aperture:

Tutti i sabato, dalle 15:30 alle 20

Tutte le domenica, fino al 22 dicembre dalle 10 alle 20; domenica 29 novembre e domenica 5 gennaio, dalle 15:30 alle 20

Aperture straordinarie:

lunedì 23 dicembre, giovedì 26 dicembre, lunedì 6 gennaio, dalle 15:30 alle 20

martedì 24 dicembre, dalle 15:30 alle 17

lunedì 30 dicembre, dalle 15:30 alle 24

Chiuso il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno (1° gennaio).

Dal 1° dicembre al 6 gennaio

Rifugio di Babbo Natale, Centro GiovArti, viale De Gasperi n. 235, Centobuchi

Inaugurazione domenica 1° dicembre ore 15:30

Il GiovArti diventa il Rifugio di Babbo Natale con la sala del trono, la camera da letto, la cameretta degli Elfi, l’Officina e il Giardino di Babbo Natale. Ci saranno proiezioni di film e cartoni natalizi nella sala cinema e laboratori creativi sempre diversi, animazioni, racconta storie, maghi e trucca bimbi e un baby park per i più piccini.

Aperture:

venerdì e sabato dalle 15 alle 20

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20 tranne domenica 5 gennaio, solo dalle 15 alle 20

Aperture straordinarie:

lunedì 23 dicembre, mercoledì 25 dicembre, mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio, dalle 15 alle 20

martedì 24 e martedì 31 dicembre, dalle 15 alle 18

mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20

Dal 1° dicembre

Accensione dell’Albero di Natale ore 17, piazza dell’Unità

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Presepi al Borgo, Centro Storico Monteprandone

Inaugurazione sabato 8 dicembre ore 15:30

Itinerario presepiale al Borgo: dalle parrocchie Sacro Cuore, Regina Pacis, Santuario San Giacomo della Marca e San Niccolò di Bari, alla vie Limbo, Carlo Allegretti e Corso a cura dell’Associazione Pro Loco di Monteprandone che comprende anche la XXV Mostra Nazionale di Arte Presepiale, a Palazzo Parissi curata dell’Associazione Segui la Cometa e la Mostra dei Presepi da tutto il mondo di Padre Nicola Iachini, presso Palazzo Parissi “Museo dei Codici di San Giacomo”.

Apertura: tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30

Domenica 8 dicembre

Accensione dell’Albero di Natale ore 17, piazza dell’Aquila

Domenica 8, domenica 15, domenica 23 e giovedì 26 dicembre, dalle ore 17:30

piazza IV Novembre e Museo dei Codici di San Giacomo della Marca, Centro Storico Monteprandone

Aperitivi al Borgo. Degustazioni di tipicità enogastronomiche

a cura delle attività del Centro Storico Monteprandone e della Proloco Monteprandone

Domenica 8 dicembre, dalle ore 17, Centro Storico, Monteprandone

Concerto jazz a cura dell’associazione Marche Jazz

Domenica 15 dicembre, ore 16:30, piazza dell’Unità, Centobuchi

Sfilata sul ghiaccio del Centro di formazione professionale di Daniela Giobbi

Educational tour con agenzie di viaggi

Sabato 21 dicembre, ore 16, piazza dell’Unità, Centobuchi

Concerti di Natale degli allievi dell’Istituto Comprensivo “Monteprandone”

Domenica 22 dicembre, ore 16, sala Consiliare, Centro Storico Monteprandone

Il Frustingo: il dolce più antico delle Marche. Tavola rotonda sulla storia e le tradizioni locali per la sua preparazione.

Fino al 22 dicembre

Concorso a premi “Il frustingo più buono 2019” per massaie e operatori.

Premiazione domenica 22 dicembre, ore 17:30, piazza dell’Aquila, Centro Storico Monteprandone

Domenica 22 dicembre, ore 16, piazza dell’Unità, Centobuchi

AVIS Comunale Monteprandone presenta il 1^ Harley Biker Claus in collaborazione con il gruppo V Picenum

Domenica 29 dicembre, dalle ore 16, piazza dell’Unità, Centobuchi, domenica solidale a cura delle associazioni di Clown terapia dei nostri ospedali

Domenica 29 dicembre, dalle ore 17, piazza dell’Unità, Centobuchi, Concerto Gospel a cura di Seventeen Eventi

Lunedì 30 dicembre, dalle ore 21, piazza dell’Unità, Centobuchi, Anteprima Capodanno: Tombola musicale, spettacolo piro musicale della pirotecnica Santa Chiara e brindisi finale

Domenica 6 gennaio

mattina, Arrivano i Re Magi sulle tappe di “Segui la cometa” nelle parrocchie Sacro Cuore, Regina Pacis, Santuario San Giacomo della Marca e San Niccolò di Bari e per le vie del Centro Storico di Monteprandone

ore 16, Arriva la Befana, piazza dell’Unità, Centobuchi

ore 18, Premio la scopa D’oro, terza edizione concorso Befana: più brutta, la più simpatica, la più sexy.

Dicembre – Gennaio

Addobbiamo il nostro paese. Balconi e vetrine di Natale

Concorso a premi per il miglior addobbo di balcone, finestra, vetrina a tema natalizio per tutto il territorio. Premiazione domenica 6 gennaio ore 17, piazza dell’Unità, Centobuchi

Arrediamo il nostro paese: verranno realizzati decori coordinati per abbellire il Centro Storico e piazza dell’Unità curati dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone e dalla attività associate

Iniziative promozionali in tutte le attività associate della “Centopercento”

Pesca solidale, in piazza dell’Unità: si possono vincere subito premio oppure buoni, sconti o prodotti tipici locali da ritirare nei negozi del territorio.

Ogni domenica animazione con laboratori tematici e trucca bimbi al GiovArti, artisti di strada e musica in piazza.

APPUNTAMENTI

Sabato 16 Novembre, piazza dell’Unità, Centobuchi, ore 15:30

Compagnia Due Piume – Trampolieri

Compagnia Due Piume nasce nel 2014 dal desiderio di condividere con altri artisti la passione per l’arte e il teatro di strada. Nasce così un piccolo collettivo di artisti che porta in scena spettacoli di trampoleria, magia, clownerie, acrobatica, laboratori creativi, Ludobus e progetti di circo sociale.

Domenica 17 Novembre, piazza dell’Unità, Centobuchi, ore 15:30

Mattia Sannicandro – Illusioniere

Urban Magic di Mattia Sannicandro è un vero e proprio show che fonde l’antica arte della magia e manipolazione con il teatro moderno. Non crederete ai vostri occhi.

