SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serata dedicata alla storia del vino, in cui i partecipanti saranno accompagnati in un cammino attraverso i secoli, per scoprire l’importanza che questa bevanda ha avuto ed ha per l’uomo.

“L’Anima del vino” è l’evento che si svolgerà all’Antico Caffè Soriano venerdì 15 novembre alle ore 20.30

Attraverso la degustazione dei vini dell’azienda “Il Conte” di Monteprandone, l’oste Nedo Di Fortunato racconterà il rapporto che da sempre lega il consumo del vino e gli uomini, argomento importantissimo e basilare per capire come degustare e cosa cercare in un buon calice di questo nettare divino.

Lo chef Simone Ventresca proporrà due menù degustazione a base di pesce a miglio zero. Una serata didattico gourmet da non perdere perché unica nel suo genere che il Caffé Soriano ha il piacere di proporre a tutta la sua clientela.

Antico Caffè Soriano si trova in Viale De Gasperi, 60 a San Benedetto del Tronto. Per info e prenotazioni: 0735 480648. Per visitare il sito internet: www.caffesoriano.it. Per visitare la pagina facebook: www.facebook.com/CaffeSoriano

