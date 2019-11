AGGIORNAMENTO Le acque sono penetrate profondamente anche all’interno della Riserva Naturale Sentina, come testimoniano le foto allegate. Si consiglia di non inoltrarsi al suo interno.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È tornato il sole sulla costa nella mattinata del 13 novembre ma la luce ha evidenziato grossi problemi derivanti dal maltempo degli ultimi giorni.

Mareggiata intensa, e devastante, nella notte in Riviera.

Le onde hanno raggiunto gli stabilimenti e in qualche caso anche la strada come per esempio vicino al Molo Sud. L’acqua è penetrata in molti chalet causando sicuramente danni e disagi. La sabbia è stata in gran parte “divorata” dalla mareggiata.

Operai comunali al lavoro per la pulizia delle strade, in particolare in viale delle Tamerici, chiusa e poi riaperta al traffico dopo gli interventi. Problemi e disagi anche lungo la pista ciclabile che collega Cupra Marittima e Grottammare.

Anche sul fronte Teramano molti disagi a causa delle mareggiate e onde che raggiungono non solo gli stabilimenti ma anche il lungomare come accaduto a Tortoreto Lido.

