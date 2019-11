CORROPOLI – Incidente serio nell’entroterra teramano nel pomeriggio del 12 novembre,

Scontro tra auto e furgone a Corropoli, tre feriti trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, nella zona artigianale di Santa Scolastica quando, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone Fiat Daily con due uomini a bordo si è scontrato con una Fiat Panda nei pressi di un incrocio. A seguito del violento impatto l’auto si è ribaltata sul lato passeggero.

Sul posto si è portata immediatamente una squadra dei vigili del fuoco di Nereto e i sanitari della croce verde Val Vibrata e della croce rossa di Sant’Egidio alla Vibrata a bordo di due ambulanze medicalizzate. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Panda che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo, mentre gli uomini a bordo del furgone sono stati trasferiti all’ospedale di Sant’Omero.

I vigili del fuoco, in attesa dell’arrivo dei carabinieri di Alba Adriatica hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a regolarizzare il traffico. Ai militari è spettato, invece, il compito di effettuare tutti i rilievi del caso e dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica del violento impatto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.