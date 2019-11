Ecco in cosa consisteranno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novembre è il mese dei bambini. Tutelare e ribadire i diritti dei giovani cittadini è lo scopo dell’Osservatorio permanente comunale dell’Infanzia e dell’Adolescenza che, anche quest’anno, presenta un ricco calendario di iniziative che si svolgeranno in città nel corso del mese.

Ad aprire l’incontro è l’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni che, dopo aver ringraziato associazioni, volontari e scuola per essersi adoperati nell’organizzazione degli eventi, ricorda due principali iniziative. La prima è “Un dono per la Pediatria”, ossia una raccolta di giocattoli usati e libri nuovi che sarà effettuate nelle ludoteche comunali, nei nidi e presso il centro sociale “Primavera”, tra l’8 novembre e l’8 dicembre, per donarli poi, a Natale, al reparto Pediatria del Madonna del Soccorso.

A questo proposito, lancia un appello la consigliera Maria Adele Girolami: “Invito tutti i cittadini a partecipare alla raccolta, perché i bambini sono il cuore, l’anima, la parte migliore di tutti noi”.

“Inoltre – ricorda l’assessore Carboni – Il 20 novembre, nella giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e trentennale della “Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” del 1989 dell’Onu, avverrà l’accensione di colore blu del monumento del Pescatore, aderendo all’iniziativa nazionale dell’Unicef”.

Sempre il 20 novembre, presso la Sala consiliare del Comune, alle ore 10, si svolgerà l’incontro “#Convenzione30: a voi la parola!”. Dopo i saluti delle autorità verranno coinvolte attivamente alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado dei tre Isc. Gli alunni dell’Infanzia usciranno con una coccarda colorata per celebrare l’anniversario della Convenzione Onu.

Proprio ai genitori e alle scuole giungono i ringraziamenti di Rita Tancredi, pedagosista dell’Osservatorio.

La consigliera Brunilde Crescenzi, referente politico dell’Osservatorio comunale, esprime soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni e rinnova i ringraziamenti per la realizzazione del calendario delle iniziative.

Di seguito tutti gli eventi del mese:

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.