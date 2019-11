SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un residente di Viale De Gasperi ha contattato la nostra redazione chiedendo che si possa intervenire, in qualche modo, per rallentare la velocità dei mezzi in transito in direzione nord, specialmente nel punto in cui, dopo i due licei, la strada subisce una parziale restrizione: “Le auto prendono slancio nel momento in cui si spostano verso nord, dopo i licei, perché la strada si allarga, e quando arrivano in questa zona, con i marciapiedi ristretti, c’è anche pericoloso per il pedone, specie durante l’attraversamento”.

Il cittadino ci ha chiesto se sia possibile rallentare in qualche modo la velocità, o con dei dossi simili a quelli che si trovano nel tratto più a nord o con dei segnalatori sull’asfalto che suggeriscono al guidatore di rallentare.

