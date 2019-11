GROTTAMMARE – Archiviata un’importante ricorrenza sulla costa che richiama molti visitatori da vari Comuni del Piceno ma anche dal vicino Abruzzo.

Parliamo della Fiera di San Martino a Grottammare, svoltasi il 10 e 11 novembre. Domenica l’afflusso maggiore di persone, come prevedibile, anche per il tempo che è stato più benevolo.

Comunque, nella due giorni di festa, il centro cittadino si è riempito di gente che ha girovagato, e anche comprato, fra gli oltre 400 stand di vario genere.

Per quanto riguarda l’Ordine Pubblico, non si sono registrati episodi gravi. Si sono verificati tre malori per abuso di alcol: tre giovani sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, la Misericordia, presente sul posto come da prassi.

Episodi che non fanno ovviamente piacere ma sicuramente rispetto agli anni passati si è verificato, per fortuna, un calo del triste fenomeno.

