SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Musica fin dai primi passi. L’Istituto Musicale Vivaldi ha aperto le iscrizioni ai laboratori gratuiti per bambini da zero a tre anni e mamme in attesa. “Crescere con la musica”, infatti, avrà inizio con il primo incontro per l’anno scolastico 2019/2020 previsto nel pomeriggio di sabato 16 novembre 2019, presso la sede dell’Istituzione in via Giovanni XXIII.

La partecipazione ai laboratori è totalmente gratuita : è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi al cellulare 3498540394, oppure alla mail armoniadelritmo@gmail.com. Dopo l’incontro del 16 novembre vi saranno altri 9 appuntamenti, il cui calendario verrà comunicato a tutti gli interessati.

