SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incontro con il direttore nazionale dell’apostolato del mare e per il lavoro don Bruno Bignami con i pescatori e comparto della pesca venerdì 15 novembre alle ore 18 presso l’ Associazione Pescatori Sambenedettesi in viale Marinai d’Italia. A cura della Diocesi di San Benedettom

Una occasione per celebrare la Giornata di Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro (10 novembre) e la Giornata Mondiale della Pesca (21 novembre).

Occasioni importanti, per promuovere un nuovo umanesimo del lavoro, rispettoso della dignità della persona che non guarda solo al profitto ma promuove una vita degna. Un invito a coltivare la terra e il mare in forme sostenibili, per nutrire il pianeta con cuore solidale.

“Prendi il largo e gettate le reti. Vale ancora la pena pescare oggi?” è il tema che guiderà l’incontro di don Bruno, aperto a tutti i cittadini, per incontrare coloro che lavorano in mare e che ne hanno cura, per riconoscere le sfide della pesca in particolare per la nostra città. Sfide che si giocano sulla salvaguardia del lavoro e sulla sostenibilità ambientale del nostro prezioso mare. Sfide che anche papa Francesco ha rilanciato più volte: di attenzione all’ambiente e all’uomo che lavora; lo ha fatto anche citando proprio l’esperienza della nostra marineria, in riferimento all’esperienza di raccolta della plastica in mare. La marineria di San Benedetto infatti incontrerà papa Francesco il prossimo gennaio, confermando quest’attenzione del papa.

“Le difficoltà di tutela dell’ambiente e dei pescatori sono temi urgenti, coinvolgono tutti e richiedono risorse e nuove strategie condivise per affrontarli” afferma don Giuseppe Giudici, responsabile diocesano Apostolato del mare “solo insieme possiamo riconoscere queste sfide e affrontarle per capire dove sta andando oggi la pesca, cioè il futuro di tante famiglie della nostra città ma anche il futuro del nostro mare.”

Nel corso della mattinata di venerdì don Bruno incontrerà degli studenti dell’Ipsia presso il Museo ittico per approfondire con loro il tema della pesca e della tutela ambientale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.