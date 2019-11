La conferenza stampa pre partita di sabato, quando il mister della Samb ha parlato dell’errore arbitrale di Reggio Emilia non imputando a esso la sconfitta rossoblu, è diventata virale tanto da finire anche su Repubblica.it e Sky

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto ce ne siamo accorti un po’ tutti, Paolo Montero non è scontato nelle dichiarazioni ed è sempre piuttosto schietto. Adesso iniziano ad apprezzarlo e a conoscerlo nelle vesti di allenatore-motivatore anche nel resto d’Italia.

Grazie anche al video della conferenza stampa pre Samb-Rimini di sabato mattina quando, parlando dell’errore arbitrale di Reggio Emilia, il mister della Samb si è lasciato andare a un “io non cerco alibi negli errori arbitrali, non cerco alibi nel calcio e neanche nella vita”. Parole sincere che sono state apprezzate da tantissime persone sui social, il video è diventato virale tanto da essere proposto da i portali online di Repubblica e Sky

Basta guardare i numeri e i commenti in uno dei tanti post come questo qui sotto per capire la portata

📺 Paolo Montero e la sua teoria sugli alibi 🗣 Buona settimana con una «visuale di vita che va oltre al calcio» ✅ Gepostet von Giovanni Albanese am Montag, 11. November 2019

