SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro scontro in Riviera il 10 novembre.

A San Benedetto, sulla Statale 16 vicino via Carducci, incidente fra auto.

Un violento impatto, cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto per i rilievi.

Sul luogo del sinistro anche il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

