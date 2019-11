MONTEPRANDONE – Novità importanti per una comunità dell’entroterra.

Per consentire i lavori di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche in via dei Tigli a Centobuchi, il mercato settimanale del giovedì mattina verrà temporaneamente spostato in viale De Gasperi, nel piazzale antistante il civico 2 (davanti alla Banca del Piceno).

I lavori consistono nella riqualificazione di tutto l’asse viario che attualmente presenta una pavimentazione dissestata sia sul marciapiede lato sud, sia su quello lato nord e sullo spartitraffico. L’investimento complessivo è di 90 mila euro di fondi ministeriali.

Il cantiere verrà installato venerdì 15 novembre pertanto nella mattina giovedì 14 novembre i banchi del mercato saranno regolarmente posizionati in via dei Tigli. Lo spostamento sarà effettivo da giovedì 21 novembre.

“Sentite le associazioni di categoria, abbiamo scelto uno spazio appetibile e facilmente raggiungibile dai clienti – dichiara il sindaco Sergio Loggi – rassicuriamo gli operatori commerciali interessati che si tratta di una soluzione temporanea ma necessaria per garantire maggiore sicurezza. Al termine dell’intervento di sistemazione, il mercato del giovedì sarà ospitato in una zona completamente senza barriere architettoniche, quindi più accogliente per tutti, commercianti, clienti e cittadini”.

