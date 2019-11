GROTTAMMARE – Il Vecchio incasato e zona Monti sono il prossimo obiettivo delle assemblee di quartiere delle “Giornate della partecipazione”.

L’incontro con i residenti è fissato a mercoledì 13 novembre, alle ore 21.15, nella sala proiezioni dell’Ospitale-Casa delle associazioni (piano terra).

Si tratta del terzo appuntamento tra cittadini e amministratori. Come per i precedenti, verranno illustrati i progetti realizzati o in procinto di esserlo e raccolte segnalazioni dal quartiere. Con la prossima assemblea di giovedì 21 novembre gli incontri con i cittadini si sposteranno nella zona sud.

L’iniziativa segue al primo degli eventi di approfondimento collegati al calendario delle assemblee: come annunciato nei giorni scorsi, martedì 12 novembre il latinista Ivano Dionigi sarà il protagonista dell’incontro che prende il titolo dal suo recente libro “Osa Sapere”. Teatro dell’Arancio, ore 21.15, ingresso libero. Iniziativa in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”.

