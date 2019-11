L’istituto rappresenterà le Marche all’evento in Liguria

GROTTAMMARE – Offerte formative e possibilità occupazionali per gli studenti. Se ne parlerà a Genova.

Dal 12 al 14 novembre si svolge, al Porto Antico di Genova, la 24esima edizione di “Orientamenti”, il Salone della scuola, della formazione, dell’orientamento e del lavoro: una manifestazione che vuol far conoscere numero e tipologia delle offerte formative e le possibilità di occupazione lavorativa promosse dal sistema nazionale.

A rappresentare le Marche, al Salone nazionale, sarà l’Istituto Fazzini-Mercantini di Grottammare, scuola d’eccellenza che grazie al suo Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, definizione che ha sostituito quella di Alternanza Scuola-Lavoro) si è distinta per i temi della blue e green economy, del digitale, dell’economia culturale e turistica: progettualità che sarà presentata nei suoi snodi tematici, nei processi, nei prodotti e negli obiettivi raggiunti da una delegazione di insegnanti e alunni, capitanata dalla Dirigente scolastica Sabrina Vallesi, attraverso un allestimento fortemente interattivo.

