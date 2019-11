SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Rosetti di San Benedetto del Tronto torna a proporre ai propri studenti momenti di ampliamento dell’offerta formativa che consolidino e approfondiscano, anche in prospettiva di un futuro orientamento universitario, tematiche legate alla specificità del curriculo, attuate in ottica laboratoriale. Così pure quest’anno trova spazio nel PTOF il Progetto Lauree Scientifiche che sarà avviato martedì 13 novembre.

Il progetto si configura come un ciclo di lezioni rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, che avranno anche modo, con la partecipazione ai diversi appuntamenti, di acquisire il credito scolastico, dato che l’attività rappresenta ampliamento dell’offerta formativa.

La prima delle lezioni-laboratorio sarà tenuta dalla professoressa Paola Palestini ed avrà per tema “Le equazioni diofantee”. L’aggettivo fa riferimento al matematico greco Diofanto di Alessandria (III secolo a. C.) dal quale si fa discendere il simbolismo algebrico e che per primo si occupò di tale tipo di equazioni. Si tratta di un tema particolarmente analizzato dagli studiosi della matematica (famose le Osservazioni su Diofanto di Pierre de Fermat).

Tutte le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:00 alle 16:00 secondo il seguente calendario: mercoledì 20 novembre 2019, mercoledì 27 novembre 2019, mercoledì 4 dicembre 2019, mercoledì 11 dicembre 2019.

Parte integrante del corso è anche la conferenza “Le equazioni di Pell”, che si svolgerà giovedì 19 dicembre 201 e vedrà come relatrice la professoressa Sonia L’Innocente, docente dell’Università di Camerino. Il Progetto Lauree Scientifiche, infatti, rientra nel quadro della convenzione che il Liceo Rosetti ha sottoscritto con l’UNICAM che ha come frutto una serie di attività di alto livello in collaborazione con l’ateneo camerte e che pertanto qualificano in modo positivo il profilo didattico e formativo dell’istituto sambenedettese.

