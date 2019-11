GROTTAMMARE – Paura in Riviera nella tarda serata del 10 novembre.

A Grottammare crolla un cornicione dal municipio, lato Statale 16.

Sul posto i Vigili del Fuoco per l’intervento di messa in sicurezza dell’area interessata.

Per fortuna nessuna conseguenza a persone, a quanto pare, sono in corso accertamenti per comprendere le cause del crollo.

