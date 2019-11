Show del mister nel post partita. “I miei giocatori avevano paura? No, la paura è avere 4 figli e non avere i soldi. Paura la avrei se mi chiedessero di salire sul ring contro Mike Tyson”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sempre meglio vincere ma oggi non vado via contento della nostra prestazione, a volte le vittorie sono bugiarde. Se vogliamo avere degli obiettivi chiari una prestazione così non ce la possiamo permettere”. E’ un Paolo Montero arrabbiato quello che commenta a caldo Samb-Rimini 2-0.

“Quello che non è andato ce lo diremo tra noi , come nei matrimoni. Sono contento per Di Massimo, ha fatto bene”. Il mister è chiaro: “Non deve capitare una prestazione così perché siamo noni e veniamo da 4 sconfitte”. Paura nei suoi? “No, la paura è avere 4 figli e non avere i soldi. Paura la avrei se mi chiedessero di salire sul ring contro Mike Tyson”

