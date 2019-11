Samb-Rimini | Stadio Riviera Delle Palme (h 15) 10-11-2019| 14^ giornata Girone B Serie C 2019-2020

Foto live Emanuela Chiappani

SAMB: Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani, Volpicelli, Cernigoi, Orlando. A disposizione: Raccichini, Trillò, Zaffagnini, Di Massimo, Bove, Piredda, Carillo, Brunetti, Garofalo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero.

RIMINI (3-5-2) Scotti; Scappi, Ferrani, Picascia; Nava, Cigliano, Montanari, Candido, Silvestro; Ventola, Gerardi A disposizione: Santopadre, Sala, Finizio, Zamparo, Oliana, Angelini, Arlotti, Pecci, Pari, Bellante, Lionetti Allenatore Renato Cioffi

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina.

ASSISTENTI: Vincenzo Madonia di Palermo e Antonio Lalomia di Agrigento.

NOTE: cielo velato, temperatura circa 15° C, prato in discrete condizioni.

————————————————————————————————————————————————————-

RISULTATO:

MARCATORI:

AMMONITI:

ESPULSI:

ANGOLI: 4-1

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Affondo di Frediani che arriva al cross, respinge coi piedi in angolo Scotti.

8′ Volpicelli ci prova da fuori col sinistro: una bomba che finisce alta di poco!

12′ Volpicelli prova il cross in mezzo, Cernigoi fa il velo e Orlando viene chiuso all’ultimo sul secondo palo.

21′ Cross dalla sinistra di Frediani: Cernigoi prova a deviare ma non prende la sfera.

34′ CHE OCCASIONE PER LA SAMB! Frediani trova un gran passaggio per Rapisarda che mette in mezzo in area per Orlando: para Scotti coi Piedi poi Gelonese spreca da buona posizione!

39′ Angolo Samb Gerardi quasi se la infila nella sua porta, Scotti si salva sulla linea!

43′ Botta in testa per Cernigoi che rimane a terra. Interviene lo staff ma non sembra nulla di grave, il ragazzo si rialza.

45′ 2 minuti di recupero.

45′ + 1 Punizione dai 35 metri per il Rimini che porta le torri a saltare. Pallone in mezzo che Cernigoi allontana coi piedi.

45′ + 2 Si chiude qui il primo tempo. Rossoblu pericolosi un paio di volte ma si può certamente fare meglio nelal ripresa.

