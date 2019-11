MONTEFIORE: Petrini, Carboni, Rossi, Giuliani (75’Vallorani), Iacoponi, Cossignani (69’Lauri), Rastelli, Traini, Benedetti (81’Belà), Matoffi (75’Sciarresi), El Marouani (69’Greco). All. Giuliani.

GMD GROTTAMMARE: Cinquegrana, Cocci, Compagnoni, Paoletti (73’Capriotti), Ruggieri, Piccirilli, Mariani, Cipolloni (82’Bruni), Latini (70’Lucidi), Croci, Calvaresi. All. Carminucci.

RETI: 1’Iacoponi (M), 73’Croci (G).

ARBITRO: Fabiani di Ascoli Piceno.

Espulsi: 90’Belà.

MONTEFIORE DELL’ASO – Termina in parità la sfida tra il Montefiore e la Gmd Grottammare. Pronti via locali subito in vantaggio con Iacoponi che, con un colpo di testa, porta avanti i suoi. Reazione ospite che non si fa attendere con Latini, che spreca due grandissime occasioni davanti alla porta non trovando il pari.

Ripresa che vede ancora la Gmd attaccare trovando meritatamente il pari al 73’grazie all’uscita a vuoto, da calcio piazzato, del portiere locale Petrini permettendo cosi a Croci di realizzare facilmente. Montefiore che si riversa davanti negli ultimi minuti cercando il gol vittoria ma la difesa ospite chiude molto bene gli spazi ed innervosisce la partita come sottolinea anche l’espulsione del neo entrato Belà a fine gara. Termina cosi la partita con ambo le squadre che muovono la classifica.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.