Nell’area di Contrada San Salvatore, tratto chiuso per i vari interventi: soccorso e pulizia

VALTESINO – Temporale e pioggia nel pomeriggio del 9 novembre in Riviera e non solo.

Una precipitazione intensa che ha creato qualche disagio.

Sulla Valtesino si è verificata una frana in zona Contrada San Salvatore.

Due auto sono rimaste impantanate ma per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi per gli occupanti.

Sul posto i Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

Strada chiusa durante gli interventi di soccorso e pulizia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.