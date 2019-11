Uno dei mezzi non si sarebbe fermato dopo lo scontro, da capire se si tratta di omissione oppure che il/la conducente non si sia accorto/a di niente

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nel tardo pomeriggio del 9 novembre in Riviera.

A San Benedetto, in via Da Giussano, scontro fra auto per cause in fase di accertamento. Sul posto personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Uno dei mezzi non si sarebbe fermato dopo lo scontro, da capire se si tratta di omissione oppure che il/la conducente non si sia accorto/a di niente.

Sul luogo anche la Polizia Municipale per accertare tutto ciò che è accaduto.

