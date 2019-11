MONTEPRANDONE – Con la benedizione del luogo e dei presenti da parte di Padre Silvio Capriotti, guardiano del Convento di San Giacomo della Marca, è stata aperta oggi, sabato 9 novembre, la nuova ala del Civico Cimitero di Monteprandone.

Alla breve cerimonia hanno preso pare il sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco Daniela Morelli, la presidente del Consiglio comunale Roberta Iozzi, gli assessori Fernando Gabrielli, Christian Ficcadenti, Meri Cossignani, Gianpietro Vallorani, i consiglieri Sergio Calvaresi e Antonio Riccio, il vicecomandante della Polizia Locale Alfredo Scarfini, i progettisti e le ditte che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e diversi cittadini.

“Aprire quest’opera vuol dire rispondere al bisogno di nuovi spazi di sepoltura da parte della comunità, non solo di Monteprandone, ma anche dei comuni vicini – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi nel suo saluto – l’iter tecnico è partito con la precedente Amministrazione, ero assessore del patrimonio e Fernando Gabrielli assessore ai lavori pubblici. Negli ultimi mesi insieme all’assessore Christian Ficcadenti che ha la delega al patrimonio e ai servizi cimiteriali, abbiamo seguito da vicino i lavori di completamento per offrire un luogo quanto più accogliente per la sepoltura dei nostri cari e ospitale per chi viene a visitare un proprio familiare”.

Il sindaco Loggi ha ricordato anche che il costo complessivo dell’opera è di 2.360.000 euro di cui 1.700 mila euro per lavori di ampliamento e 660 mila euro per interventi di completamento e sistemazione delle opere.

“Doverosi sono i ringraziamenti ai progettisti l’ingegner Vincenzo Di Cretico, il geometra Tiberio Amadio e gli architetti Federico Lestini e Giovanna Chiara Di Castro – ha concluso l’assessore al Patrimonio Christian Ficcadenti – ma anche alle ditte che hanno lavorato sodo, accogliendo le richieste della nuova Amministrazione, affinché riuscissimo a rendere fruibile la nuova ala il più presto possibile”.

Ricordiamo che la nuova porzione di cimitero sorge su una superficie di 4 mila metri quadrati e ospita 1182 nuovi loculi e 18 cappelle che possono accogliere fino a 10 loculi. Sono stati realizzati i servizi igienici, due ascensori, un sistema di illuminazione a led.

Grande attenzione è stata riservata al verde pubblico e agli spazi per i visitatori sia quelli interni con l’installazione di 75 panchine e la sistemazione di una fontana d’acqua; sia quelli esterni, realizzando una strada di accesso che corre lungo il lato sud e raggiunge un comodo parcheggio antistante l’ingresso principale.

