SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prime notti un po’ più fredde dopo le miti temperature ottobrine, e si ripresenta il problema alla tensostruttura per la ginnastica artistica presente al “Centro Sportivo Sabatino D’Angelo“. A segnalare il problema è Sarah Christel Mattoni della società sportiva World Sporting Academy, la quale ha indirizzato una lettera al sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti.

“Ci troviamo nostro malgrado costretti a segnalare quanto si sta verificando a danno dei nostri atleti e ginnaste poiché a causa dei lavori di centralizzazione del riscaldamento a tutt’oggi nulla si è concluso e il freddo imperversa all’interno dell’impianto sportivo dedicato alla nostra disciplina: 11° C è la temperatura rilevata alle ore 9:30 del mattino con un tasso di umidità che ne fa percepire molti di meno” scrive in una nota stampa la Wsa.

“I lavori, che in un primo tempo erano previsti per questa estate, per varie ragioni sono stati procrastinati all’inizio di settembre e alle nostre osservazioni ci avevano garantito che tutto si sarebbe concluso al massimo in due o tre settimane – continua – In realtà e a quanto ci è dato sapere i lavori sono fermi per il semplice fatto che mancano dei pezzi per poterli concludere e tutto questa a danno delle ginnaste ed atleti che sono costretti ad allenarsi in condizioni di grave disagio”.

“Faccio presente che la prossima settimana le nostre ginnaste più piccole sono impegnate in gare di campionato mentre la squadra di Serie A1 Gaf dal 22 al 24 novembre 2019 parteciperà a Marsiglia ad un Torneo Internazionale Elite Gym Marsilia. Chiediamo, in altre parole, un immediato intervento delle autorità preposte a salvaguardia dell’interesse sportivo delle atlete al fine di rimuovere il disagio segnalato e di ogni rischio ad esso connesso” conclude la nota.

