GROTTAMMARE – Vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine durante la Fiera di San Martino, in programma domani (domenica 10) e lunedì 11 novembre, nelle vie del centro cittadino.

Lo dispone l’ordinanza firmata dal sindaco Enrico Piergallini, in cui è stabilita anche la sospensione del mercato di Zona Ascolani, che si svolge settimanalmente nel giorno di lunedì.

La necessità di ridurre la presenza di oggetti in vetro e in latta nell’ambito della tradizionale Fiera grottammarese è una delle misure volte a ridurre rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana. Il divieto, che riguarda anche l’abbandono di tali contenitori o la loro rottura, è valido dalle ore 6 del 10 novembre fino alle ore 6 del 12 novembre, nell’area interessata dalla manifestazione, ovvero nel quadrilatero compreso tra il lungomare e la SS16 e il quartiere Stazione fino a via Ballestra, per un totale di oltre 9 mila mq di superficie.

Sul rispetto dell’ordinanza vigilerà il personale del Corpo di Polizia locale, impegnato anche nella gestione del traffico e delle eventuali emergenze che potranno presentarsi anche relativamente ai disagi presenti nel tratto autostradale che attraversa la città.

