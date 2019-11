La nostra crew satirica non perdona: Gianluca Pasqualini lascia il Pd e segue Fabio Urbinati. Insomma, si va dove tira il vento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campagna acquisti in corso per Italia Viva, la nuova creatura renziana che appena nata e che sta raccogliendo molti delusi, illusi o confusi del Partito Democratico. A San Benedetto una fotografia del consigliere regionale Fabio Urbinati con l’ex consigliere comunale Gianluca Pasqualini non è passata inosservata.

Almeno per la crew satirica di “C’era una volta San Benedetto“, che ironizza con un vecchio proverbio sambenedettese: “Dove va la barca, va Bacicce“, insomma, si va dove tira il vento. O dove ci si illude che tiri.

