SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo molto gradito in Riviera.

Si disputa domani e domenica (9 e 10 novembre) al Molo Sud di San Benedetto la finale di Coppa Italia individuale di pesca con canna da riva 2019, organizzata dall’Apsd San Benedetto del presidente Zefferino Guidi con la collaborazione del Circolo Nautico Sambenedettese e della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, comitati di Ascoli Piceno e Teramo.

Alla manifestazione parteciperanno cinquanta atleti, provenienti da tutta Italia, tra i quali ci saranno alcuni componenti della nazionale azzurra che ha conquistato il titolo di Campione d’Europa sia a squadre che individuali nei campionati svoltisi in Sardegna.

Il programma delle gare inizierà sabato mattina, con il sorteggio dei posti gara e il successivo accesso, mentre alle 10 verrà dato il via alla competizione che si concluderà alle ore 13. Domenica gli orari della seconda giornata di gara verranno anticipati e quindi il via verrà dato alle 8.30, per concludersi alle 11.30. Alle ore 13 il Circolo Nautico di San Benedetto ospiterà la cerimonia conclusiva della Coppa Italia 2019, con le premiazioni che saranno seguite da un aperitivo offerto dagli organizzatori che comprenderà anche assaggi di porchetta del Salumificio Ciriaci di Ortezzano.

Hanno collaborato la Colmic, Alba Pesca, Zetaemme Fishing, La Stiva Ristorantino di pesce, Fonderia Roma, Cafè del Mar, Cupra Bibite, Romani Caffetteria e Pasticceria, Todis di San Benedetto e Conad San Benedetto di zona San Filippo Neri.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.