MONTEPRANDONE – Torna l’appuntamento con la Festa di San Giacomo della Marca, santo patrono di Monteprandone (oltre che di altre città tra cui Napoli) dove nacque nel 1391 e dove ancora oggi è possibile ammirare la sua casa natale.

Dal 22 novembre con appuntamenti anche oltre il canonico periodo della festa di San Giacomo, il centro storico di Monteprandone ospiterà eventi di carattere religioso, storico, culturale incentrati sulla figura del Santo.

“Questo evento si basa su dei principi: tradizione, storia, arte, spiritualità, ascolto, le cinque parole chiave della festa – spiega il sindaco Sergio Loggi – In questa edizione, oltre ad un ricco calendario, rilanciamo il rinnovato rapporto di tutta la comunità, con il territorio, gli esercenti commerciali del centro storico, i ristoratori, i frati del Convento di San Giacomo. Diamo inoltre seguito al protocollo di intesa di 61 comuni uniti da San Giacomo e ricordo che molti comuni hanno aderito all’evento di quest’anno. Ringrazio, per l’aiuto fornito nell’organizzazione dei convegni, il Centro Studi San Giacomo della Marca e la Pro Loco di Monteprandone, oltre che l’associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie. Non dimentichiamo inoltre il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli”.

Di seguito il programma.

ARTE

Venerdì 22 Novembre. La vita di San Giacomo a fumetti. Tavole di Sabrina Spurio. Incontro con le classi 5 dell’IC di Monteprandone. ore 10, Sala delle vetrate, Santuario San Giacomo. A cura del Centro Studi di San Giacomo della Marca.

Cecilia in concerto. Ore 21, Chiesa Santa Maria delle Grazie. A cura dell’associazione culturale 17 Festival

STORIA

Convegno: Tra passato e presente. Monteprandone e Falconara: dagli antichi codici di Giacomo della Marca alla biblioteca digitale

Sabato 23 novembre, Sala delle vetrate, Santuario San Giacomo. Inizio ore 9.30 fino alle 12.30 circa. Modera Monica Bocchetta dell’Università di Macerata. Interventi di esperti, storici di San Giacomo provenienti da tutta Italia. Presentazione del volume “I viaggi di San Francesco nelle Marche” di Padre Fernando Campana.

Castagnata in piazza. Ore 15, Piazzale Mons. Eugenio Massi Santuario San Giacomo. A cura dell’Associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie

Camminata dei musei. Sulle orme di San Giacomo della Marca. Ore 16, Piazzale Mons. Eugenio Massi, Santuario San Giacomo. A cura dell’Unione Sportiva Acli Comitato provinciale di Ascoli Piceno e Avis Monteprandone

Dalle terre di San Giacomo: artigianato e tipicità. Ore 18, Centro Storico. A cura della Proloco Monteprandone

Zigatrio in concerto. Ore 19, Centro Storico. A cura dell’associazione culturale Piceno Mood

TRADIZIONE

Domenica 24 Novembre. Fiera in onore del Santo Patrono. Dalle terre di San Giacomo: artigianato e tipicità a cura della Proloco Monteprandone

Tutto il giorno, Centro Storico: Concerto del corpo bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”

Ore 9, Centro Storico. Accoglienza dei Sindaci della “Rete delle Città di San Giacomo della Marca”

Ore 9.30, Sala Consiliare, Centro Storico. Processione con il busto del Santo Patrono. Partecipano le Confraternite e i Sindaci della “Rete delle Città di San Giacomo della Marca”

Ore 10.30, Parrocchia San Nicolò, Centro Storico. Santa Messa Solenne

Ore 11.30, Chiesa Santa Maria delle Grazie. Saluto dei Sindaci della “Rete delle Città di San Giacomo della Marca”

Ore 15.30, Piazza dell’Unità, Centobuchi. Angolo dei Sapori, Piazza dell’Aquila

ore 16, Impariamo a fare la ricotta, a cura dell’azienda agricola Il Transumante

ore 17, Dolci in forno come tradizione vuole

ore 18, Guanciale, pecorino, pepe: ecco la vera Gricia, a cura de La Casa della Api

Inaugurazione mostra “Giacomo della Marca. Sguardo Laico”

Ore 18:30, SpaziomOHOc, Centro Storico. A cura di Nazareno Luciani

ITINERARI

Martedì 26 Novembre

Camminata per San Giacomo. Ore 21, Piazzale Mons. Eugenio Massi, Santuario San Giacomo. A cura di Circolo Acli Romero, U.S. Acli Marche ed Ufficio per la pastorale sport, turismo e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”.

SPIRITUALITA’

Giovedì 28 Novembre

Santa Messa Solenne. ore 11.30, Chiesa Santa Maria delle Grazie. Animata dalla Corale polifonica San Giacomo della Marca. Al termine il Sindaco offrirà l’olio per la lampada all’altare del Santo

Concerto della Corale polifonica San Nicolò di Bari. Ore 21, Sala Consiliare, Centro Storico

ASCOLTO

Sabato 14 Dicembre

XXII edizione Premio San Giacomo della Marca. Convegno L’archeologia come fonte di conoscenza e come risorsa del territorio

ore 15, Sala dei Congressi, Sarnano, a cura del Circolo culturale Guardiamo al futuro, in collaborazione con le Università di Macerata, Camerino, Perugia e Bologna.

MUSEI IN FESTA

Durante i festeggiamenti resteranno aperti e visitabili gratuitamente i musei dei Codici di San Giacomo della Marca e Museo di Arte Sacra nel Centro Storico, Museo Sistino di San Giacomo della Marca presso il Convento.

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO

Nella giornata di domenica 24 novembre sarà attivo un servizio bus navetta gratuito da Centobuchi con fermate in Contrada Sant’Anna, piazza dell’Unità, chiesa Regina Pacis, Santuario Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca, Centro Storico Monteprandone.

