GROTTAMMARE – Appuntamento sociale molto importante in Riviera.

Un concorso fotografico per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Grottammare: si intitola “Scatti d’amore” e invita i cittadini ad esprimere attraverso la fotografia il proprio punto di vista sul concetto di amore.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle Pari opportunità della Città di Grottammare, su proposta del Photo Art Club Grottammare.

Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito. Per partecipare basta consegnare una foto stampata in formato A4 all’ufficio Servizi sociali del comune di Grottammare, entro le ore 13 del 27 novembre.

La premiazione del vincitore avverrà il 30 novembre, nel corso del convegno “Chiamarlo amore non si può”, in programma nel Teatro dell’Arancio, dove le fotografie in concorso verranno esposte e votate dal pubblico partecipante all’iniziativa.

“Photo Art vuol dare la possibilità a chiunque di trasmettere la propria personalissima idea di questo travolgente sentimento – dichiarano i promotori dell’iniziativa – perché, lo sappiamo bene, l’amore ha mille sfaccettature e si manifesta in tanti modi diversi! Invitiamo quindi i nostri soci e non a partecipare a questo interessante concorso”.

Le modalità di consegna delle opere sono dettagliatamente descritti nel regolamento pubblicato sul sito www.comune.grottammare.ap.it oppure nella pagina Fb Photoartclub Grottammare.

