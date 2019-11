SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un momento conviviale per conoscersi meglio: martedì sera i componenti del Comitato di Quartiere Marina di Sotto hanno cenato con il nuovo parroco di San Pio X con don Ulderico Ceroni, subentrato nel mese di settembre a don Vincenzo Catani dopo ben 25 anni.

“Per una comunità parrocchiale il cambio del parroco è sempre un momento particolare, specie se è stata guidata per tanti anni da un pastore di carisma come lo era don Vincenzo Catani – si legge nella nota – Non ci sembra giusto dire che si riparta da zero, ma è inevitabile che la comunità rinnovi il proprio entusiasmo e cerchi nuovi stimoli per continuare il cammino e collaborazione alla guida del nuovo parroco”.

“Camminare insieme non è semplice. Bisogna essere uniti, senza sparpagliarsi o cadere nella tentazione di prendere scorciatoie lasciandosi il gruppo alle spalle – scrive il Comitato come augurio al nuovo parroco – Se qualcuno è meno attrezzato, lo si aiuta. Se qualcuno resta indietro, lo si aspetta. Se qualcuno è ferito, lo si porta in braccio. Camminare insieme è un esercizio bellissimo ma faticoso, che va eseguito giorno per giorno. Caro Don è un grosso impegno perché la nostra Parrocchia è grande ma siamo sicuri, che con l’aiuto del Signore e San Pio X ci riuscirai. Noi ci impegneremo ad offrire la nostra collaborazione nelle cose che tu caro don riterrai necessarie”.

