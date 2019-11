“Col tempo però, il cantiere è rimasto vuoto, per mesi, forse anni. La curiosità di capire il motivo e il sentore di trovarmi di fronte ad una spiacevole “storia italiana”, mi hanno indotto a cercare “le scartoffie” nel sito web del Comune di San Benedetto del Tronto”. Domenico quindi arriva a un excursus storico delle vicende che hanno gravitato attorno a questi lavori negli anni: Il 22 Ottobre 2015, la stessa Giunta (delibera n. 179) approva il progetto definitivo dell’intervento. Il 12 Settembre 2016, con determina del dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche (determina n. 1067), viene approvato il progetto esecutivo. Il giorno 11 Novembre 2016, un atto del dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche (determina n. 1283) dà il via alla gara d’appalto. Il 09 Novembre 2017 (ben un anno dopo) c’è l’aggiudicazione dei lavori (determina n. 1305) “Ad oggi (ottobre) ben 6 anni dopo il primo atto e ben 3 anni dopo l’avvio della gara d’appalto, il cantiere risulta completamente abbandonato da molti mesi. Tutto ciò non per una fantasmagorica opera pubblica di un archistar, ma per un intervento di restauro pari a circa 200.000 €. Riusciranno i nostri figli a beneficiare di una struttura così importante ed utile, che darebbe nuovo slancio alla città e alla Riserva? Spero di si, nonostante questa triste storia italiana”. il 31 Luglio 2018 ho trovato un atto che autorizza un subappalto (determina n. 1015), dando quindi per scontato l’avvio dei lavori già da tempo il 15 Ottobre 2013 (si, ha letto bene, 2013!) sembra che tutto ebbe inizio, con l’approvazione, da parte della vecchia Giunta Gaspari (delibera n. 189), di un protocollo d’intesa con il Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione, appunto, dell’aula didattica ed info-point. . La curiosità di capire il motivo e il sentore di trovarmi di fronte ad una spiacevole “storia italiana”, mi hanno indotto a cercare “le scartoffie” nel sito web del Comune di San Benedetto del Tronto”. Domenico quindi arriva a un excursus storico delle vicende che hanno gravitato attorno a questi lavori negli anni:

“Ho salutato con grande piacere, molti anni fa, i lavori che hanno migliorato la parte esterna, eliminando una serie di strutture in cemento aggiunte successivamente al corpo storico dell’edificio. Poi, di recente, ho vistoMi sono informato e, con grande soddisfazione, ho appreso che si trattava dei lavori per utilizzare quello spazio per la realizzazione di un’aula didattica e di un info-point della Riserva. Un momento epocale, per chi come me ricorda i tempi in cui la Sentina era considerata un corpo estraneo rispetto alla città”.