SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visita istituzionale in Riviera.

Nella mattinata del 7 novembre il Sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto in visita ufficiale Basilio Ciucci, Governatore Rotary per il distretto 2090 che comprende Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

L’incontro, programmato in occasione della visita del Governatore ai due club sambenedettesi del Rotary, si è svolto in un clima sereno e cordiale durante il quale il rappresentante dei 69 Club, a cui aderiscono circa 3200 soci sparsi sul territorio del Distretto, ha presentato le iniziative, sia in essere sia da sviluppare, della sua organizzazione.